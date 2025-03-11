Γκίκας: Έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 16 νησιά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου

Έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 16 νησιά της χώρας, δρομολογούνται άμεσα με την υπογραφή της απόφασης και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τα έργα αφορούν τα νησιά: Φούρνους, Λέρο, Τήνο, Πάτμο, Κέα, Ιθάκη, Λειψούς, Παξούς, Κάρπαθο, Μεγανήσι, Νάξο, Σπέτσες, Πόρο, Ύδρα και νότια Κέρκυρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων καλύπτεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

Τα έργα προτεραιοποιήθηκαν και δρομολογήθηκαν μετά από γόνιμη συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, τονίζει την άριστη συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη και σημειώνει:

«Η αγαστή κυβερνητική συνεργασία, υπό τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδίδει καρπούς. Μετά από ενδελεχή εξέταση των αναγκών ύδρευσης και των απαραίτητων έργων σε νησιωτικούς Δήμους από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των δύο Υπουργείων, Πέτρο Βαρελίδη (του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και Μανώλη Κουτουλάκη (του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεοδώρου Σκυλακάκη, εκδίδεται η πρόσκληση για την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 16 νησιά μας. Συνολικά, ο πρώτος κύκλος έργων αφορά σε 19 Δήμους της χώρας, εκ των οποίων οι 16 είναι νησιωτικοί. Ο συνολικός προϋπολογισμός προσεγγίζει τα 18.000.000 ευρώ και καλύπτεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η κυβέρνησή μας σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών μας, αφουγκράζεται τους νησιώτες και δίνει λύσεις στα προβλήματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.