Ευρέως γνωστή από την εμβληματική ερμηνεία της ως Σωσώ στην τηλεοπτική σειρά «Εγκλήματα», έμεινε χαρακτηριστικά αποτυπωμένη στις μνήμες των τηλεθεατών αποδίδοντας με άριστο τρόπο το black humor του ρόλου.

«Δεν ήταν πολύ εύκολο να περάσει το σενάριο των ‘Εγκλημάτων’ στα κανάλια, αλλά και στον κόσμο τα πρώτα δύο επεισόδια δεν είχαν πάει. Μετά όμως ξέφυγε… Παρουσίασε χαρακτήρες όπως την πόρνη, μία γυναίκα που σκοτώνει τον άντρα της, είχε χαρακτήρες πολύ τολμηρούς για την εποχή», ανέφερε η ηθοποιός μιλώντας στην ΕΡΤ για τη θρυλική αυτή σειρά.

Η Καίτη Κωνσταντίνου πρόσθεσε επίσης: «Δεν με ενοχλεί να μου μιλήσουν στο δρόμο, να μου πουν “τι κάνεις Σωσώ;”. Εξάλλου δεν μπορείς να τσαντίζεσαι, όταν βγαίνεις στην τηλεόραση. Αναγκαστικά ο κόσμος θα σου μιλήσει, δεν καταλαβαίνω, να το παίξουμε μετά ότι κάποιοι είμαστε; Είναι στο παιχνίδι και αυτό».

«Μια κυρία που με τάραξε μάλιστα, στο δρόμο, την εποχή των Εγκλημάτων, μου είπε “μπορείτε να σκοτώσετε τον άντρα σας, γιατί δεν μπορώ να κάνω εγώ το ίδιο στον δικό μου;”, αυτό ήταν λίγο σοκαριστικό».

Η Καίτη Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1963 στη Ροδοδάφνη Αχαΐας. Τελείωσε ταυτόχρονα τη Φιλοσοφική και τη Δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης, απ' όπου αποφοίτησε το 1986, μαζί με τις φίλες της Μαρία Καβογιάννη και Υρώ Μανέ. Έχει δουλέψει και ως φιλόλογος. Ο πρώτος της ρόλος ήταν στη θεατρική παράσταση «Εσωτερικές Φωνές» στο Θέατρο Τέχνης. Έγινε ευρέως γνωστή από την ερμηνεία της στον ρόλο της Σωσώς Παπαδήμα στη σειρά «Εγκλήματα» αλλά διαχρονικά, έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και στις ακόλουθες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές: Ο καλύτερός μου φίλος, Το κλάμα βγήκε απ' τον Παράδεισο, Οξυγόνο.

Η ίδια είχε πει σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, ότι ήταν αμετάκλητη η απόφασή της να γίνει ηθοποιός και ότι είναι τιμή της να την αποκαλούν κωμική ηθοποιό.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Καίτης Κωνσταντίνου ήταν στη σειρά του ALPHA, «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα», όπου υποδύθηκε την Αλέξις Βροντάκη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Καίτη Κωνσταντίνου ερμήνευσε στο θέατρο ένα ρόλο που παραδοσιακά αποδίδεται σε άνδρες τον Ριχάρδο Γ΄ του Σαίξπηρ.

Σε συνέντευξή της στην Lifo αναφορικά με την ενσάρκωση του σαιξπηρικού ήρωα ανέφερε: «Βασικός σκοπός του σκηνοθέτη, δεν ήταν να σταθεί μόνο στο ότι μια γυναίκα ηθοποιός κάνει έναν ανδρικό ρόλο, αλλά να τονίσει – και εκεί βασίστηκε όλη του η ιδέα να το παίξει με γυναίκα- ότι ο Ριχάρδος στην ουσία είναι ένα άφυλο πλάσμα. Ένα πλάσμα που στήνει όλο το παιχνίδι της εξουσίας, οπότε θα ήταν ενδιαφέρον κατά την άποψη του, να μην έχει φύλο. Επίσης, ότι ο Ριχάρδος είναι ένας μεγάλος θεατρίνος, ένας ηθοποιός που στήνει όλη αυτό. Είναι σαν να σκηνοθετεί ο ίδιος τα πάντα. Στηριζόμενος λοιπόν σε αυτά, κόλλαγε πάρα πολύ να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα σ' έναν ανδρικό ρόλο. Σκοπός όλων μας πάντως είναι να μη μείνουμε σ' αυτό. Θέλουμε δηλαδή οι θεατές να ξεχάσουν ότι μια γυναίκα παίζει τον ρόλο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα καλά πάνε τα πράγματα».

Η απώλεια του πατέρα της

Η μητέρα μου μας μεγάλωσε μόνη της με την αδερφή μου, δήλωσε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, καθώς είχε χάσει τον πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 8 ετών.

«Η μητέρα μου ήταν πολύ προστατευτική, ήταν αφιερωμένη στον ρόλο της μητέρας, έσπειρε φοβερή αγάπη σε εμένα και την αδερφή μου και ήταν αρκετά δυναμική, ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Δεν αισθάνθηκα άτυχη και αδικημένη, αισθάνθηκα ότι μου έλειπε ο πατέρας μου».

Πηγή: skai.gr

