Η είδηση του θανάτου της Καίτης Κωνσταντίνου έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας (10/3), προκαλώντας σοκ στους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί, οι οποίοι την αποχαιρέτησαν με σπαρακτικές αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσά τους και ο Κώστας Κόκλας ή αλλιώς «Αλέκος Παπαδήμας», τηλεοπτικός της σύζυγος στα «Εγκλήματα», που την καθιέρωσαν στη συνείδηση του κοινού ως την πανέξυπνη «Σωσώ» με τις βιτριολικές ατάκες.

Ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε τη συνάδελφό του δημοσιεύοντας ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου καταγράφεται ένα αστέρι να λάμπει σε ένα μαύρο φόντο.

Το συγκινητικό «αντίο» της «Πέπης»

Δύσκολες ώρες και για τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, την τηλεοπτική «Πέπη» από τα «Εγκλήματα» και κολλητή φίλη της «Σωσώς», η οποία, σε μακροσκελή ανάρτησή της, περιγράφει το σοκ που βίωσε όταν ενημερώθηκε για την τραγική είδηση και αποχαιρετά την Καίτη Κωνσταντίνου.

«Αντίο Καίτη μου. Αντίο Σωσώ μου. Είμαι ακόμα σε σοκ! 11.30 τη νύχτα χτύπησε το τηλέφωνό μου από νούμερο που δεν γνώριζα, ήταν δημοσιογράφος και ήθελε δηλώσεις για το δυσάρεστο γεγονός... Τι έγινε; Ρώτησα. Μου είπε "πέθανε η Καίτη Κωνσταντίνου". Πώς έφυγε; Πότε; Γιατί; "Πριν λίγο στο νοσοκομείο"... Δεν ήξερε τι και πώς... Ήθελε μόνο να κάνω δηλώσεις... Ήμουν συνέχεια σε παύση, του είπα "δεν μπορώ, τι να πω"... Επέμενε... Του είπα "όχι", ήμουν σε σοκ.

»Το τηλέφωνό μου στη συνέχεια δεν σταμάτησε να χτυπάει από άγνωστα νούμερα ως τα μεσάνυχτα, δεν απάντησα σε κανένα και είμαι σίγουρη πως θα χτυπάει και αύριο όλη μέρα από πολύ πρωί... Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Και ούτε θα κάνω. Δεν ήξερα ότι ήσουν άρρωστη... Πάντα έτσι ήσουν, ήσυχη, διακριτική, μοναχική... Θα ήθελα να ήμουν πιο κοντά σου στην ασθένειά σου, αλλά δεν το ήξερα... Αν με χρειαζόσουν όμως, είμαι σίγουρη ότι θα μου το έλεγες, θα επικοινωνούσες... Σίγουρα θα είχες κοντά σου τους αγαπημένους που εσύ θα είχες επιλέξει».

»Αχ, έτσι είναι αυτή η δουλειά, περνάμε περιόδους που είμαστε 24 ώρες μαζί με κάποιους συναδέλφους και φίλους και μετά χανόμαστε... Στην ουσία όμως δεν χανόμαστε ποτέ, γιατί οι στιγμές που ζήσαμε, αυτά που ανταλλάξαμε είναι μια παρακαταθήκη που δεν ξεχνιέται ποτέ... Και είναι πάντα εκεί, και όταν ξαναβρισκόμαστε είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα... Κι εμείς, Καίτη μου, πέρα από τα “Εγκλήματα”, που είναι 27 χρόνια πριν... Πολύ μακρινά πια... Όταν κάναμε το σίριαλ “η μαμά λείπει ταξίδι για δουλειές” πριν 8 χρόνια για 6 μήνες στην Κύπρο ζήσαμε πολλά, μοιραστήκαμε πολλά και θα τα θυμάμαι όλα πάντα με αγάπη και νοσταλγία. Το γέλιο σου, το μοναδικό χιούμορ σου, τον ρυθμό σου, παίζαμε ωραία “μπάλα” μαζί... Το χαιρόμουν πάντα...

»Καλό ταξίδι Καίτη μου, λυπάμαι πολύ... Συλλυπητήρια στους αγαπημένους σου και σε όλους μας που θα μας λείψεις», έγραψε η Φωτεινή Μπαξεβάνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση του «Μιχαλάκη» Σταύρου Νικολαΐδη

Την Καίτη Κωνσταντίνου αποχαιρέτησε μέσω Instagram και ο Σταύρος Νικολαΐδης, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη δημοφιλή κωμική σειρά που έχει αφήσει εποχή στην ελληνική τηλεόραση.

Ο «Μιχαλάκης» επέλεξε να τιμήσει τη συνάδελφό του δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την τηλεοπτική σειρά, όπου η ίδια καταγράφεται να ποζάρει παρέα με τους συμπρωταγωνιστές της.

