Σε χειρουργικές επεμβάσεις υποβλήθηκε η έγκυος, γεωργιανής καταγωγής που πήγε στο νοσοκομείο «Αττικόν» τη Δευτέρα με σοβαρά τραύματα από πιρούνι, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο να αναφέρει πως οι γιατροί δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

«Ήρθε στο νοσοκομείο αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της από πιρούνι. Είπε ότι είναι από τον σύζυγό της. Τα μάτια της ήταν πολύ άσχημα, γιατί το πιρούνι την χτύπησε και στην περιοχή των ματιών», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος στο Action 24.

«Οι γιατροί ως όφειλαν ειδοποίησαν την αστυνομία. Τώρα νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη αστυνομικών. Χτες έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δίνουμε μάχη για να καταφέρουμε να έχει την όρασή της η γυναίκα», σημείωσε.

Όπως τόνισε: «Είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, πώς μπορεί να συμπεριφέρονται με τέτοια σκληρότητα... Αυτό μας ξεπερνάει, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Ο Γεωργιανός σύζυγος της γυναίκας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Ψυχικού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.