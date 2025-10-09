Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε χθες σε οδηγό του Μετρό, προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.
Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.