Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα και αντίστοιχο πλήρωμα, για την κατάσβεση της φωτιάς. Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

