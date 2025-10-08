Λογαριασμός
Κακοποιημένη έγκυος με τραύματα από πιρούνι στο νοσοκομείο - Προσήχθη ο σύζυγός της

Η έγκυος γυναίκα είχε τραύματα σε θώρακα και κεφάλι και σοβαρό τραύμα στο δεξί μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Έχει προσαχθεί ο σύζυγός της

Αττικόν

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε χθες, Δευτέρα (06.10.2025), όταν μία έγκυος εμφανίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αττικόν.

Μια γυναίκα, τριών μηνών έγκυος, γεωργιανής καταγωγής εισήχθη χθες τα ξημερώματα στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικόν με τραύματα σε θώρακα και κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο (μάλλον πιρούνι). Η ίδια έφερε σοβαρό τραύμα στο δεξί μάτι, χειρουργήθηκε σήμερα επιτυχώς και νοσηλεύεται στη μαιευτική - γυναικολογική κλινική. 

Για το περιστατικό έχει προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού ο σύζυγός της, επίσης γεωργιανής καταγωγής.

