Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Χανιά, έλαβε χώρα την Τρίτη και μάλιστα καταγγέλθηκε στον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Χρήστο Μπέλμπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, ένας μαθητής επιτέθηκε σε αναπληρώτρια που μάλιστα έχει αναλάβει μόλις τέσσερις μέρες υπηρεσία και η οποία χρειάστηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο για εξειδικευμένη φροντίδα.

Παρότι το προσωπικό του ΕΕΕΚ όπως και όλων των Ειδικών Σχολείων είναι και εκπαιδευμένο και συνηθισμένο σε επιθετικές συμπεριφορές που ακούσια εκδηλώνουν οι μαθητές, το συγκεκριμένο συμβάν προκάλεσε αγανάκτηση καθώς ειδικά φέτος, οι ελλείψεις είναι δραματικές, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο και η ασφάλεια των παιδιών και η σωματική ακεραιότητα του προσωπικού.

Πάντως, απαντώντας ο προϊστάμενος, αναφέρθηκε στην απροθυμία του προσωπικού να στελεχώσει τα Ειδικά Σχολεία και στη δυσκολία που υπάρχει στην εξεύρεση συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πατέρας από το 2ο Ειδικό Σχολείο ανέφερε πως τα παιδιά ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουν λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, έναν ολόκληρο μήνα μετά το πρώτο κουδούνι. Στο δε 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, τα παιδιά πάνε για μάθημα μόλις 4 μέρες την εβδομάδα ενώ μέχρι πρότινος πήγαιναν… μία μέρα την εβδομάδα, λόγω έλλειψης νοσηλευτή.

