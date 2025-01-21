Ισχυρός σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λέσβο, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:38 το βράδυ 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής Μηθυμνας και είχε εστιακό βάθος 14,6 χιλιομέτρων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι πρόκειται για σεισμό περίπου 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ενώ τόνισε ότι είναι πολύ πρόωρο να έχουμε το ακριβές μέγεθος του σεισμού.

«Ουσιαστικά είναι ένα ρήγμα που πρέπει να είναι υποθαλάσσιο αλλά πρέπει να δούμε περισσότερα στοιχεία, πρόκειται για μεγάλο ρήγμα που είχε δραστηριοποιηθεί και πάλι πριν από 4 χρόνια. Είναι σημείο που δίνει σεισμούς. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις» σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, στον ΣΚΑΪ 100,3 ο σεισμός αν και μικρής διάρκειας ήταν αισθητός καθώς ήταν επιφανειακός. Ο κ. Βέρρος είπε ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, σημειώνοντας ότι στο νησί πλήττεται από καταιγίδες.

Από τον σεισμό σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων μεταξύ Αργένου και Βαφειού με αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει ο δρόμος όπως ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεπετύμνου Θέμης Καμμένος.

Οι ερευνητές παρακολουθούν με προσοχή την μετασεισμική ακολουθία και γενικότερα την εξέλιξη του φαινομένου.

Πηγή: skai.gr

