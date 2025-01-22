Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη 22 Ιανουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων στις δημοτικές ενότητες Μανταμάδου, Μήθυμνας και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου προκειμένου να ελεγχθούν τα σχολικά κτήρια για τυχόν επιπτώσεις από τον σεισμό των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο «δεν υπάρχει καμία αναφορά ζημιών στο σχολείο προχωράμε όμως από το πρωί σε έλεγχο των σχολείων για προληπτικούς λόγους».

