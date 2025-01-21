Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από μηχανή σημειώθηκε γύρω τις 8 το βράδυ σήμερα Τρίτη στην Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα στην οδό Πελοποννήσου 46.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το ατύχημα αμέσως μετά το συμβάν.
Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε μαζί του και ζώο συντροφιάς και συγκεκριμένα το σκύλο του όταν για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγο παρασύρθηκε από τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Τροχαίας για τη διενέργεια προανάκρισης.
- Όπλα ναρκωτικά και πυρομαχικά εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε χωριό του Δήμου Αποκόρωνα
- Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 14 στελεχών της ΕΛΑΣ σε θέματα οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων
- Τέσσερις συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν τον αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού: Κατασχέθηκε σιδερογροθιά που κατείχε 18χρονος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.