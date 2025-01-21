Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από μηχανή σημειώθηκε γύρω τις 8 το βράδυ σήμερα Τρίτη στην Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα στην οδό Πελοποννήσου 46.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το ατύχημα αμέσως μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε μαζί του και ζώο συντροφιάς και συγκεκριμένα το σκύλο του όταν για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγο παρασύρθηκε από τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Τροχαίας για τη διενέργεια προανάκρισης.

Πηγή: skai.gr

