Όπλα ναρκωτικά και πυρομαχικά εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε χωριό του Δήμου Αποκόρωνα

Όπλα ναρκωτικά και πυρομαχικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση μεικτών κλιμακίων σε χωριό του Δήμου Αποκόρωνα Χανίων.

Επισήμως δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί συλλήψεις. Τα ναρκωτικά και τα όπλα εντοπίστηκαν σε χώρους που ερεύνησαν οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες που έφτασαν αρμοδίως.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται η πλήρης καταγραφή και αναμένεται επίσημα να δημοσιοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση και επιχείρηση της αστυνομίας στο συγκεκριμένο Δήμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

