Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 14 στελεχών της ΕΛΑΣ σε θέματα οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποίησαν, από 13 έως 17 Ιανουαρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην Αθήνα Αττικής, πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών - αστυνομικών σε θέματα οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών αθλητικής βίας.

Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος δράσης που υλοποιείται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και εντάσσεται στο πλαίσιο πράξης με τίτλο «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224348 στο Υποπρόγραμμα Α΄: «Ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω δράση στοχεύει στην ενίσχυση του επιπέδου γνώσης και ετοιμότητας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών αθλητικής βίας, μέσω εξελιγμένων τρόπων εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη γνωστικών και τεχνολογικών εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δεκατέσσερα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από όλη την επικράτεια, απέκτησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να σχεδιάζουν και να παραδίδουν προγράμματα εκπαίδευσης με σύγχρονους τρόπους και επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, ενώ άλλα τριάντα είχαν εκπαιδευτεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε τον σχεδιασμό εκπαιδεύσεων, τον καθορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύγχρονες μεθόδους παράδοσης και τεχνολογικά εργαλεία, τη διαχείριση προκλήσεων στην εκπαίδευση, τη διευκόλυνση ομαδικών συζητήσεων, καθώς και τεχνικές ανατροφοδότησης και αξιολόγησης εκπαιδευομένων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εστίασαν στο ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο και τα μνημόνια ενεργειών και αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση φαινομένων βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Εκπαιδευτές - εμπειρογνώμονες αποτελέσαν εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι νέοι εκπαιδευτές θα ενταχθούν στον πυρήνα εκπαιδευτών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις και στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν αστυνομικούς πρώτης γραμμής, οι οποίοι διατίθενται σε μέτρα τάξης και ασφάλειας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις αρμοδιότητας ΕΛ.ΑΣ. εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση φαινομένων βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδεύσεων μεταξύ των οποίων και εκπαίδευση 2.000 αστυνομικών πρώτης γραμμής οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση αστυνομικών μέτρων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων. Περιλαμβάνει επίσης, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, την κατάρτιση ενός εγχειριδίου βασικών ενεργειών σε αθλητικές εκδηλώσεις, την ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (e-learning platform) και αντίστοιχης εφαρμογής (app) για υπολογιστή - κινητό, καθώς και την δημιουργία και ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ρεαλιστικών σεναρίων, (βίντεο) διαχείρισης περιστατικών-κρίσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων.

Η δράση θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.Δ.Σπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.