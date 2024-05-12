Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ελπίζει να δείξει σήμερα ότι η Καταλονία έχει γυρίσει την πλάτη στο αποσχιστικό της παρελθόν επιδιώκοντας να κερδίσει στις τοπικές εκλογές έναντι του Κάρλες Πουτζδεμόν, ηγέτη του κινήματος ανεξαρτησίας της περιφέρειας το 2017.

Με 8 εκατομμύρια κατοίκους, αυτή η πλούσια περιφέρεια στη βορειοανατολική Ισπανία που αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις της χώρας στον οικονομικό και βιομηχανικό τομέα, ψηφίζει σήμερα για να εκλέξει τους 135 βουλευτές του τοπικού της κοινοβουλίου.

Τα εκλογικά κέντρα κλείνουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας) και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά αργότερα το βράδυ.

Ολοκληρώνοντας την προεκλογική του εκστρατεία την Παρασκευή το βράδυ στη Βαρκελόνη ο Σάντσεθ ζήτησε από τους Καταλανούς να ψηφίσουν υπέρ των κοινωνικών «προόδων, υπέρ της συνύπαρξης και της σταθερότητας», τις οποίες ενσαρκώνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έπειτα από χρόνια «αστάθειας» στην περιφέρεια.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος στο ισπανικό κοινοβούλιο έχει τη στήριξη κομμάτων που στηρίζουν την ανεξαρτησία της Καταλονίας, ελπίζει να καταφέρει να τους αποσπάσει την περιφέρεια, την οποία κυβερνούν εδώ και μία δεκαετία. Στόχος του να αποδείξει ότι η κατευναστική πολιτική που ακολουθεί από το 2018, όταν ανήλθε στην εξουσία, έχει αποφέρει καρπούς και περιόρισε τις αποσχιστικές τάσεις.

Μια ξεκάθαρη νίκη των Σοσιαλιστών θα δώσει εξάλλου νέα ώθηση στην κυβέρνηση, που επλήγη μετά την έναρξη δικαστικής έρευνας εις βάρος της συζυγού του Σάντσεθ εξαιτίας της οποίας σκέφθηκε να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία πριν δύο εβδομάδες.

Χάρη και αμνηστία

Αποφασισμένος «να κλείσει τις πληγές» που άνοιξε η πολιτική κρίση του 2017, με την απόπειρα ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας, ο Σάντσεθ έδωσε το 2021 χάρη στους αυτονομιστές ηγέτες οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση και πέρυσι πρότεινε νομοσχέδιο που αμνηστεύει όσους διώκονται από τη δικαιοσύνη με αντάλλαγμα τη στήριξή τους προς την κυβέρνησή του.

Τις επόμενες εβδομάδες οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν επισήμως το νομοσχέδιο για την αμνηστία, κάτι που θα επιτρέψει στον Πουτζδεμόν να επιστρέψει στην Καταλονία από όπου έφυγε το 2017 για να εγκατασταθεί στο Βέλγιο προκειμένου να γλιτώσει από τις δικαστικές διώξεις.

Στις δημοσκοπήσεις ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών Σαλβαδόρ Ίγια εμφανίζεται να προηγείται του Πουτζδεμόν, που διετέλεσε πρόεδρος της Καταλονίας το 2017, όμως ο τελευταίος εξακολουθεί να ελπίζει στη νίκη του. Σε περίπτωση ήττας, ο Πουτζδεμόν, επικεφαλής του κόμματος Junts per Catalunya (Μαζί για την Καταλονία) έχει δηλώσει ότι θα αποσυρθεί από την περιφερειακή πολιτική.

Διχασμένο αποσχιστικό κίνημα

Λόγω των διαφωνιών το αποσχιστικό κίνημα δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να διατηρήσει την πλειοψηφία.

Το μετριοπαθές ERC υπό τον Πέρε Αραγονές – νυν πρόεδρο της Καταλονίας -- κατηγορείται για «προδοσία» από το Junts και έχασε πολύ έδαφος στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου, στις οποίες οι Σοσιαλιστές σημείωσαν μεγάλη άνοδο.

Το παιχνίδι των συμμαχιών έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο για τους υπέρμαχους της ανεξαρτησίας της Καταλονίας μετά την εμφάνιση και ενός νέου, ακροδεξιού κόμματος, της Καταλανικής Ένωσης, με τα οποίο τα υπόλοιπα αποσχιστικά κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να συμμαχήσουν.

Σε περίπτωση νίκης, οι Σοσιαλιστές, που φαίνεται να συγκεντρώνουν περίπου 40 έδρες όταν για την απόλυτη πλειοψηφία χρειάζονται 68, θα πρέπει επίσης να βρουν συμμάχους για να κυβερνήσουν.

Ένα σενάριο είναι μια συμμαχία με την άκρα αριστερά, που συμμετέχει και στην κυβέρνηση της Ισπανίας, αλλά και με το ERC το οποίο έτσι θα εγκαταλείψει την ιδέα να ενωθεί το αποσχιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

