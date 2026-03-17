Ηράκλειο: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του τριών ετών Άγγελου τον Φεβρουάριο του 2025, μετά τη βαριά κακοποίησή του.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου βρίσκονται η μητέρα του αγοριού και ο τότε σύντροφός της, που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ για κακοποίηση, σωματικές βλάβες και έκθεση, κατηγορείται και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι το τριών ετών αγόρι, ζούσε με την 26χρονη τότε μητέρα του στο σπίτι του 44 χρόνου τότε συντρόφου της στο Ηράκλειο. Στα τέλη Ιανουαρίου 2025 το παιδί είχε μεταφερθεί στο ΠΝΗ με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα και λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων, είχε κριθεί εγκεφαλικά νεκρό, οπότε και είχε προωθηθεί η διαδικασία δωρεάς οργάνων, για την οποία είχε υπογράψει η γιαγιά του.

Μάλιστα τόσο κατά την αρχική εξέταση του παιδιού, όπως και στην ιατροδικαστική εξέταση είχε καταγραφεί σύνολο τραυμάτων, εκχυμώσεων και εγκαυμάτων και από προηγούμενο διάστημα και κατ' επανάληψη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, ξεκίνησε με υποβολή αιτημάτων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της μητέρας και του πρώην συντρόφου της. Από την πλευρά της υπεράσπισης της μητέρας, ζητήθηκε να κλητευθεί ο παιδίατρος που παρακολουθούσε το παιδί πριν έρθει με την μητέρα του στο Ηράκλειο, προκειμένου να διαφανεί εάν ο μικρός Άγγελος κακοποιούνταν από πριν. Από την πλευρά του συντρόφου της μητέρας, ο συνήγορός του ζήτησε να κλητευθούν τόσο η ιατροδικαστής που συνέταξε την ιατροδικαστική εξέταση, όσο και η ακτινολόγος που υπέγραψε την ακτινολογική επισκόπηση, κατά τη διάρκεια που το παιδί νοσηλευόταν στο ΠΝΗ.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην συντρόφου της μητέρας, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί και πώως είναι μετανιωμένος που δεν κατήγγειλε την μητέρα του παιδιού για την κακοποίηση του μικρού Αγγέλου, ενώ σχετικά με την ημέρα που το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΠΝΗ υποστήριξε ότι έπεσε μόνο του από τη σκάλα.

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του βιολογικού πατέρα, Ελισάβετ Παναγιωτίδου, είπε ότι ούτε ο πατέρας δεν είχε χτυπήσει τον μικρό Άγγελο και πως ο ίδιος είχε να δει το βιολογικό του παιδί από τον Δεκέμβριο του 2023.

Πάντως τόσο η μητέρα, όσο ο πρώην σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, παραβρέθηκαν πολίτες και μέλη νεοϊδρυθέντος συλλόγου ενάντια στην κακοποίηση παιδιών, με την ονομασία «Πρωτοστάτης Αγγελος», που ιδρύθηκε με στόχο όπως είπαν μέλη του «να μην υπάρξει άλλος Αγγελος που δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή».

Πηγή: skai.gr

