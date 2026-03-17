Υπαιτιότητα στη συνοδηγό αναγνώρισε για πρώτη φορά το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τη θανατηφόρο παράσυρση και εγκατάλειψη της 21χρονης Έμμας Καρυωτάκη στην Καμάρα, στο κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση «επιτέλους άκουσα τη λέξη ένοχος» στο zarpanews από τη μητέρας της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη.

Στην 23χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Πρόκειται για την πρώη φορά που καταλογίζεται ευθύνη της συνοδηγού του αυτοκινήτου που τον Νοέμβριο του 2022 παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη φοιτήτρια.

Η 23χρονη κατηγορήθηκε και δικάστηκε για υπόθαλψη εγκληματία, κατηγορία που έχει να κάνει με τη στάση της μετά το θανατηφόρα παράσυρση. Ο 30χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16,5 για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Η 23χρονη είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα λογοδοτήσει για όλες της τις πράξεις» σημειώνει η κ. Καμπάκη, ενώ ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας, Νίκος Ρουσόπουλος, έκανε λόγο για μια πρωτοποριακή απόφαση που ανοίγει τον δρόμο και της άμεσης συνέργειας.

Πηγή: skai.gr

