Κρήτη: Στο νοσοκομείο 2 αδελφές που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο – Διασωληνωμένη η μία

Η νεότερη αδελφή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο αδελφές, ηλικίας 22 και 26 ετών, από χωριό του Ηρακλείου, που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ η 26χρονη παραμένει διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η νεότερη αδελφή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Ωστόσο, σύμφωνα με το cretalive, η 27χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Χανίων. Oπως αναφέρουν πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε αιφνιδίως, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα.

