Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο αδελφές, ηλικίας 22 και 26 ετών, από χωριό του Ηρακλείου, που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ η 26χρονη παραμένει διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η νεότερη αδελφή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Ωστόσο, σύμφωνα με το cretalive, η 27χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Χανίων. Oπως αναφέρουν πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε αιφνιδίως, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα.

