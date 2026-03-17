Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπή

Στη σύλληψη τριών ατόμων για ζωοκλοπή, προχώρησαν χθες (16.03.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη τους έγινε στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση των αγροζημιών.

Πιο συγκεκριμένα στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε αγροτικές περιοχές των δήμων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου από στελέχη του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα ποιμνιοστάσια τριών ατόμων, ηλικίας 30, 29 και 55 ετών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και πινακίδας με στοιχεία κτηνοτροφικής δήλωσης), ενώ καταμετρήθηκαν 7.427 αιγοπρόβατα λιγότερα από τα δηλωθέντα σε κτηνοτροφικές δηλώσεις του προηγούμενου έτους.

Η προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Μυλοποτάμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

