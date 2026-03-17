Αύξηση του αριθμού επισκεπτών στα μουσεία τον Νοέμβριο 2025

Αύξηση 12% σημειώθηκε τον Νοέμβριο πέρυσι στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, όπως και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 28,1% και των εισπράξεων κατά 50,6%.

Το 11μηνο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται αύξηση κατά 0,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 36,1% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 2,2%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 32,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 123,2%.

Το 11μηνο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,8% στον αριθμό επισκεπτών, όπως και αύξηση κατά 7,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 43,4% στις εισπράξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.