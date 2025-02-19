Να δημιουργήσουν ένα μεγάλο ανθρώπινο δίκτυο ώστε να βοηθούν τους ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Αυτός είναι ο στόχος της εθελοντικής ομάδας "ΑΤΑΧΤΟΙ" (Άνθρωποι Της Αλληλεγγύης Χωρίς Τείχη & Οικονομική Ιδιοτέλεια), όπως αναδεικνύει η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Με πολλές δράσεις όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στο εξωτερικό συγκεντρώνουν σχολικά είδη για τα παιδιά, τρόφιμα για όσους έχουν ανάγκη, βοηθούν στην κατασκευή παιδικών δωματίων ενώ προσφέρουν ακόμη και χειρωνακτική εργασία όπου χρειάζεται.

Πηγή: skai.gr

