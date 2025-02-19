Στο πρώτο Δημόσιο Ευρωπαϊκό σχολείο της Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης, βρέθηκαν η Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής, με την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Πρόκειται για το μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο σχολείο στην Ελλάδα, στο οποίο τα παιδιά παίρνουν ευρωπαϊκό απολυτήριο και ένα από τα 22 ευρωπαϊκά σχολεία στον Κόσμο.

Μαθητές από το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας μας μιλούν για το ξεχωριστό σχολείο τους, τις διαφορές από τα άλλα ελληνικά σχολεία αλλά και τα όνειρά τους.

