Αρκαλοχώρι: Ένα χωριό ξεχασμένο στα συντρίμμια

Του Νικόλα Μπάρδη

Ήταν 27 Σεπτεμβρίου 2021 και το ρολόι έδειχνε 9:17 το πρωί, όταν σημειώθηκε ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο πολύ κοντά στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Ο σεισμός ήταν τόσο δυνατός, που προκάλεσε πολλές υλικές καταστροφές τόσο στο Αρκαλοχώρι, όσο και στα γύρω χωριά. Μάλιστα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν κατέρρευσε ο ναός του Προφήτη Ηλία. Ο σεισμός ήταν τμήμα μίας σεισμικής ακολουθίας, η οποία άρχισε στην περιοχή τέσσερις μήνες, πριν από αυτόν τον σεισμό.

Οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου είδαν το χωριό τους να γκρεμίζεται μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, ενώ οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, και έκτοτε μένουν σε κοντέινερ. Τέσσερα χρόνια μετά από αυτόν τον φονικό σεισμό, τίποτα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Εκατοντάδες άνθρωποι μένουν σε οικισμούς προσωρινής διαβίωσης έξω από το χωριό και πολλά σπίτια κρέμονται στην κυριολεξία από μία κλωστή, και είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Μοναδικό αίτημα όλων των πληγέντων, είναι να γυρίσουν στα σπίτια τους.

Τι γίνεται, λοιπόν, όταν ο ίδιος σου ο τόπος δεν σε κρατάει πλέον; Και πως μπορείς να χτίσεις ξανά τη ζωή σου από το μηδέν, όταν δεν έχεις την απαραίτητη στήριξη; Το να γυρνάς μετά από τη δουλειά κουρασμένος στο σπίτι για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι δεδομένο, αλλά για κάποιους άλλους ζητούμενο. Περίπου 3.500 άνθρωποι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος έφυγαν από εκεί μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Ας δώσουμε, λοιπόν, τον πρώτο λόγο στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου.



Πηγή: skai.gr

