Κακοκαιρία» Coral Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χιονιού στη Λεωφόρο Πάρνηθος

«Επελαύνει η κακοκαιρία» Coral, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι να αρχίζουν να καταγράφονται και στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Λόγω της χιονόπτωσης διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης - ανατολικής Μεσογείου, με έντονο κύμα ψύχους, αναφέρει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Coral.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι βαθμιαία, συνολικά της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου στη βόρεια και την ανατολική Ελλάδα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το Σαββατοκύριακο.

Θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δύο διαταραχές που θα επηρεάσουν με χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς, κυρίως τα βόρεια, τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Α. Παρακάτω αναλύεται η πρώτη διαταραχή ως προς τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις.

