Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή της Λοφούπολης στο Ηράκλειο, για την διάσωση άνδρα, περίπου 60 ετών, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύναμη της αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά την συντονισμένη επιχείρηση, που επέβαλε λεπτούς χειρισμούς προκειμένου ο άνδρας να ανασυρθεί με ασφάλεια από τον γκρεμό, ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο έχοντας τις αισθήσεις του και πάντως χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, με κατοίκους που αντιλήφθηκαν την πτώση του άνδρα να προσπαθούν να ενισχύσουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

