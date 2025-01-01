Ρέθυμνο: Σύλληψη ημεδαπού για ναρκωτικά - Κκατασχέθηκε κάνναβη άνω του 1,5 κιλού

Συνελήφθη ημεδαπός στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και απείθεια και κατασχέθηκε κάνναβη άνω του 1,5 κιλού. Η σύλληψη έγινε πρωινές ώρες, χθες, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη της εγκληματικότητας στο νησί, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, εντόπισαν ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγκεκριμένος άνδρας σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων και επιχείρησαν να το ελέγξουν. Όμως ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και απομακρύνθηκε πεζός σε δύσβατη περιοχή.

Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 512 γραμμάρια κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο άνδρας αναζητήθηκε, εντοπίσθηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσω τέλεσης αξιόποινων πράξεων με την προανάκριση να ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρέθυμνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

