Μυτιλήνη: Ερασιτέχνης ψαράς έπεσε με το σκούτερ στη θάλασσα-Ανασύρθηκε με ελαφρά τραύματα

Ερασιτέχνης ψαράς βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το σκούτερ στη θάλασσα, στις 10.30 το πρωί, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, καθώς πήγαινε για ψάρεμα στο δεξιό λιμενοβραχίονα της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, τον άνδρα είδαν να πέφτει στη θάλασσα κάτοικοι της πόλης που έκαναν την πρωινή του βόλτα και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το λιμενικό που έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία υπέστη ελαφρά τραύματα. Λιμενικοί και άνδρες του ΕΚΑΒ κατέβηκαν στα βράχια για να ανεβάσουν τον τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος άμεσα διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Πηγή: skai.gr

