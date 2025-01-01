Σκηνές αγωνίας εκτυλίσσονται στη Λοφούπολη Ηρακλείου, όπου ένας άνδρας βρέθηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς σε βάθος περίπου 200 μέτρων μετά από πτώση σε γκρεμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην κατοικία του τις πρώτες πρωινές ώρες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικές αρχές, ενώ δημότες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης, που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη λόγω του μεγάλου βάθους και του δύσβατου εδάφους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι ζωντανός και επικοινωνεί με τους διασώστες, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την ασφαλή ανάσυρσή του. Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρχές για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Πηγή: skai.gr

