Λεπτομέρειες για το αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό στο κέντρο των Σερρών, ξημερώματα Πρωτοχρονιάς αποκαλύπτει το ThessToday.gr, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από… πόρτα σε νυχτερινό μαγαζί.

Το θύμα, ένας άνδρας 34 ετών ήθελε να μπει μαζί με ακόμη δύο φίλους του σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Στην πόρτα βρισκόταν ο ένας εκ των δραστών, ο οποίος αρνήθηκε την είσοδο της παρέας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αρχικά μια φραστική διένεξη. Η παρέα του θύματος αποχώρησε και έπειτα από περίπου μια ώρα εικάζεται πως έδωσαν ραντεβού με την παρέα του πορτιέρη, ή περίμεναν να κλείσει το μαγαζί, διότι συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά σε στενό δίπλα στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.

Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά τα αίματα άναψαν και πάνω στη συμπλοκή ο ένας -πιθανότατα ο πορτιέρης- τράβηξε μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και κατάφερε δύο χτυπήματα στο θύμα, ένα εκ των οποίων στην μηριαία αρτηρία. Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ένα ακόμη άτομο από την παρέα του δράστη πυροβόλησε με πιστόλι αερίου κρότου πάνω από πέντε φορές στον αέρα.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, με τους δράστες να αναζητούνται από τις Αρχές.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Πηγή: skai.gr

