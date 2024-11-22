ΗΠΑ: Ανοικτή πιθανότητα για έβδομο Ελληνοαμερικανό Βουλευτή

Νέα Υόρκη, Χριστόδουλος Αθανασάτος

Παράθυρο ευκαιρίας για έναν έβδομο Ελληνοαμερικανό στα έδρανα της Ομοσπονδιακής Βουλής αφήνει η παραίτηση του Ματ Γκετζ, εφόσον τελικά ισχύσει και για την επόμενη Σύνοδο του Κογκρέσσου, ανεξάρτητα της απόσυρσης της υποψηφιότητάς του για το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για τη βουλευτική θέση στην 1η Περιφέρεια της Φλόριδας, για την οποία ο Κυβερνήτης της Πολιτείας, Ρον ντε Σάντις, ετοιμάζεται να προκηρύξει ειδικές εκλογές (“special elections”), εάν τελικά επιβεβαιωθεί ότι ο Γκετζ δεν μπορεί να επανέλθει. Εφόσον επαληθευτεί αυτή η εξέλιξη, ένας εκ των υποψηφίων αναμένεται να είναι ο Οικονομικός Διευθυντής της Πολιτείας, Δημήτρης Πατρώνης (Jimmy Patronis), όπως δήλωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Χ.

“Σκέφτομαι σοβαρά να κατέβω για την 1η Βουλευτική Περιφέρεια της Φλόριδα. Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να καταπολεμήσουμε τον ‘βάλτο’ (σ.σ. ‘swamp’), να βάλουμε τέλος στην εργαλειοποίηση του νόμου και να επιστρέψουμε την εξουσία στα χέρια των Αμερικανών”, ανέφερε ο Πατρώνης στην ανάρτηση, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, περίπου 48 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την απόσυρση της υποψηφιότητας του Γκετζ.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που θα ενδιαφερθούν για την θέση, τα οποία προέρχονται κυρίως από τους κόλπους του Πολιτειακού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Πατρώνης θεωρείται μια ισχυρή υποψηφιότητα, καθότι απολαμβάνει ιδιαίτερα υψηλής δημοτικότητας, ενώ έχει αναγνωριστεί το έργο του ως συντονιστή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Πολιτείας, ιδίως σε περιόδους κατά τις οποίες δοκιμάστηκε από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως η πρόσφατη με τους τυφώνες “Ελίν” και “Μίλτον”.

Μάλιστα, το όνομα του Πατρώνη έχει ακουστεί και για την διεκδίκηση της υποψηφιότητας από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την θέση του Κυβερνήτη του 2026, καθότι ο πανίσχυρος Ρον ντε Σάντις ολοκληρώνει την δεύτερη θητεία και δεν έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει μια τρίτη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Γέννημα - θρέμμα το Πάναμα Σίτυ της Φλόριδα, ο Πατρώνης είναι εγγονός Έλληνα μετανάστη με καταγωγή από την Πάτμο, ενώ επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως συνέταιρος στο εστιατόριο της οικογένειάς του. Ο πατέρας του ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Κοινότητας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Πάναμα Σίτυ, ενώ αποτελούσε μέλος του Τάγματος των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αν και Ελληνοαμερικανός τρίτης γενιάς, ο Πατρώνης έχει στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και επισκέπτεται την Ελλάδα, ενώ σε δημόσιες δηλώσεις του έχει δείξει ιδιαίτερα ένθερμος με την ελληνική καταγωγή του.

Εφόσον η υποψηφιότητά του προχωρούσε και εκλεγόταν, κύκλοι ελληνοαμερικανικών οργανώσεων θεωρούν πως θα ήταν ένας Βουλευτής με έντονη ελληνική συνείδηση και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος, ιδίως εάν επαληθεύονταν οι πληροφορίες που θέλουν τον Κωνσταντίνο Μπιλιράκη να προορίζεται για νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και να εγκαταλείπει την Βουλευτική θέση μέσα στο 2025.

Πάντως, όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσον ο Ματ Γκετζ θα επανέλθει στα βουλευτικά έδρανα, αφού, σύμφωνα με το Axios, η παραίτησή του από την απερχόμενη Ομοσπονδιακή Βουλή ενδέχεται να κριθεί δεσμευτική και με την επόμενη, έστω κι αν η περίπτωσή του εισέρχεται σε μια νομική “γκρίζα ζώνη”, χωρίς ανάλογο προηγούμενο στην Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή έχουν εκλεγεί οι ομογενείς Κωνσταντίνος Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Κρις Πάππας, Μάγκυ Γκούντλαντερ, Ντίνα Τάιτους και Μάικ Χαριδόπουλος.

