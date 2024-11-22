Στελέχη της «ΝΙΚΗΣ» συναντήθηκαν με τον Μεντβέντεφ στο Σότσι

Ο Βούλγαρος βουλευτής Ιβάν Πετκόφ του κόμματος BSP-United Left, ο οποίος παρευρέθηκε στο Σότσι της Ρωσίας στο πρώτο φόρουμ για την «οικοδόμηση σχέσης μεταξύ BRICS και ευρωπαϊκών χωρών», αποκάλυψε, σύμφωνα με το euractive.com, μεταξύ άλλων, ότι σε συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ συμμετείχαν εκπρόσωποι και από την Ελλάδα. Ειδικότερα ανέφερε ότι συμμετείχαν «μεγάλος αριθμός εκπροσώπων από τα Κοινοβούλια της Γερμανίας, της Σλοβακίας, της Ιταλίας, της Σερβίας, της Ελλάδας, της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, καθώς και πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Όσον αφορά το ποιοι ήταν οι Έλληνες στη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ; Πρόκειται για δύο στελέχη της Νίκης: Τον ευρωβουλευτή Νίκο Αναδιώτη και τον βουλευτή Αχαΐας Σπύρο Τσιρώνη, με τον τελευταίο να δημοσιεύει και σχετική φωτογραφία στο C (πρώην Twitter) που έβγαλαν χαμογελαστοί με τον στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ανάρτησή του ο Τσιρώνης γράφει χαρακτηριστικά: «Στο συμπόσιο μεταξύ BRICS, ευρωβουλευτών και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων της Ευρώπης είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και τέως Πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος μου εξέφρασε τη χαρά του που υπάρχουν ακόμη Έλληνες που υπερασπίζονται την Ορθοδοξία και τις παραδοσιακές αξίες».

Στο συμπόσιο μεταξύ BRICS, ευρωβουλευτών και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων της Ευρώπης είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και τέως Πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος μου εξέφρασε τη χαρά του που υπάρχουν ακόμη Έλληνες που… pic.twitter.com/KPLoT3GyPY — Σπυρίδων Τσιρώνης (@spyrostsironis) November 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.