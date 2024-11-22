Διάρρηξη κινηματογραφικών προδιαγραφών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στο Βαθύ Αυλίδας, με το παιδί της οικογένειας να βιώνει τον απόλυτο τρόμο στη θέα των δραστών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 23:00 τέσσερα άτομα τα οποία φορούσαν κουκούλες προσέγγισαν το σπίτι με ΙΧ αυτοκίνητο αφού έκοψαν τα κάγκελα, έσπασαν την πόρτα νομίζοντας ότι δε βρίσκεται κανείς μέσα, την έβγαλαν και μπήκαν μέσα.

Μέσα σε λίγα λεπτά πήραν αντικείμενα που βρήκαν μέσα στους χώρους του σπιτιού, ενώ βρισκόταν το παιδί της οικογένειας το οποίο μόλις τους αντιλήφθηκε κατάφερε να βγει από την πίσω πόρτα και να ειδοποιήσει την αστυνομία από γειτονικό σπίτι.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Χαλκίδας, όμως οι δράστες είχαν γίνει καπνός. Προχώρησαν στην συλλογή στοιχείων από τους χώρους καθώς και βιντεολιπτικό υλικό για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση τους.

Το τελευταίο διάστημα αρκετά σπίτια της περιοχής έχουν γίνει στόχος διαρρηκτών κάτι που ανησυχεί ιδιαιτέρως τους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν να παίρνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους.

