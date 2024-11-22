Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Νοεμβρίου

Σήμερα Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα και Γιακουμής.

Ανατολή ήλιου: 07:13 - Δύση ήλιου: 17:09

Σελήνη 21.5 ημερών.​​​​

Πηγή: skai.gr

