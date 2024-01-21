Ανοικτά τα καταστήματα σήμερα Κυριακή λόγω των χειμερινών εκπτώσεων

Ανοικτά θα είναι σήμερα Κυριακή 21 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα λόγω των χειμερινών εκπτώσεων.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας τους είναι 11:00 - 18:00, ενώ για τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα από τις 11:00 έως τις 20:00.

Στο μεταξύ με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλο το εύρος της αγοράς ενώ όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μετά την υπερψήφιση από τη Βουλή της τροπολογίας για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας «η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών είναι επιβεβλημένη. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και θα πάρουμε κάθε δυνατό μέτρο γι' αυτό».

Τα τέσσερα μέτρα

Στις αρχές Μαρτίου θα είναι ορατές οι μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, από την εφαρμογή των νέων μέτρων όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα μέτρα είναι τα εξής:

1. Μείωση των παροχών προς τα σούπερ μάρκετ. Περιορίζονται οι συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30%, με αντίστοιχη μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών στα ράφια. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν αποκλίσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι: απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα/σαμπουάν και βρεφικές πάνες.

2. Αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Δεν επιτρέπεται στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχουν ανατιμήσει για τρεις μήνες. Αυτό το μέτρο αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

3. «Καθαρές» τιμές από το χωράφι στο ράφι. Υποχρεώνονται οι προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε «καθαρές» τιμές (net - pricing). Επιτρέπεται μόνο πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρας. Το μέτρο αφορά νωπά φρούτα, λαχανικά ψάρια και κρέατα.

4. Πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Για τις τιμές πώλησης του βρεφικού γάλακτος ορίζεται πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και εμπορικού κέρδους 7%.

Πηγή: skai.gr

