Στο κόκκινο η κίνηση στους δρόμους και σήμερα - Πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 08:56
μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται:

  • στα δύο ρεύματα του Κηφισού
  • στην Αττική Οδό από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Κηφισίας
  • στον Σκαραμαγκά
  • στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα
  • στα δύο ρεύματα παραλιακής προς το Παλαιό Φάληρο
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
  • περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
  • Βουλιαγμένης προς την Αθήνα
Πηγή: skai.gr

