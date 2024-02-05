Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Αναλυτικά, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται:
- στα δύο ρεύματα του Κηφισού
- στην Αττική Οδό από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Κηφισίας
- στον Σκαραμαγκά
- στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα
- στα δύο ρεύματα παραλιακής προς το Παλαιό Φάληρο
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
- περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
- Βουλιαγμένης προς την Αθήνα
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.