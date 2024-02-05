Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται:

στα δύο ρεύματα του Κηφισού

στην Αττική Οδό από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Κηφισίας

στον Σκαραμαγκά

στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα

στα δύο ρεύματα παραλιακής προς το Παλαιό Φάληρο

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό

περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό

Βουλιαγμένης προς την Αθήνα

Πηγή: skai.gr

