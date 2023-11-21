Στιγμές αγωνίας για 15χρονο: Άγνωστη προσπάθησε να τον βάλει στο αυτοκίνητό της

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε γυναίκα για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου «φόρεσαν» αστυνομικοί της ασφαλείας Ζωγράφου μετά από καταγγελία 15χρονου πως τον προσέγγισε και με την βία προσπάθησε να τον πείσει να μπει στο όχημα της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή την ώρα που ο νεαρός περίμενε το λεωφορείο.

Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, τον προσέγγισε η γυναίκα και τον ρώτησε αν θέλει να τον μεταφέρει κάπου.

Αυτός αρνήθηκε, αλλά η γυναίκα επέμενε σε σημείο που ο ανήλικος φοβήθηκε και αποχώρησε από την στάση.

Συγκράτησε όμως την πινακίδα και τον τύπο του οχήματος και χθες φεύγοντας από το σχολείο είδε το όχημα να βρίσκεται παρκαρισμένο σε κοντινό σημείο.

Αμέσως ενημέρωσε τους γονείς του και αυτοί με την σειρά τους την αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

