Η Κάλυμνος των πολύτεκνων οικογενειών

Στο νησί με τους 18.000 κατοίκους, υπάρχουν περίπου 2.200 πολύτεκνες οικογένειες με πάνω από 4 παιδιά η κάθε μία, ενώ οι τρίτεκνες ξεπερνούν τις 1.000

Κάλυμνος πολύτεκνη οικογένεια

Μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα να έχει μειωθεί ο ρυθμός γεννήσεων, οι Καλύμνιοι όμως εξακολουθούν να διατηρούν μια παράδοση χρόνων και να δημιουργούν πολυμελείς οικογένειες.

Στο νησί με τους περίπου 18.000 κατοίκους, υπάρχουν περίπου 2.200 πολύτεκνες οικογένειες με πάνω από 4 παιδιά η κάθε μία, ενώ οι τρίτεκνες οικογένειες ξεπερνούν τις 1.000. Δύο πολύτεκνες οικογένειες άνοιξαν το σπίτι τους και μίλησαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Κάλυμνος υπογεννητικότητα
