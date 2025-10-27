Συναγερμός σήμανε στη Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης το πρωί της Δευτέρας όταν ενημερώθηκε για παροχή συνδρομής σε λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κατσίνια.

Σύμφωνα με το λιμενικό, στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), καθώς και ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΑΘ), τα οποία εντόπισαν και διέσωσαν επτά αλλοδαπούς, ενώ ανέσυραν και τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους (όλοι άνδρες).

Δείτε βίντεο:

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με το Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου δύο εκ των διασωθέντων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ οι υπόλοιποι πέντε οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «Μαυροβούνι». Οι τέσσερεις σοροί παραδόθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία βορείου Αιγαίου προς διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν από το Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX, καθώς και από ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Παράλληλα, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, εντοπίστηκαν κατόπιν χερσαίων ερευνών από την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, επιπλέον είκοσι τέσσερεις αλλοδαποί στην ορεινή περιοχή «Όρος», οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «Μαυροβούνι».

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Εντοπισμός 32 αλλοδαπών στην Παναγιά Οινουσσών

Επιπλέον, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Οινουσσών για την ύπαρξη αλλοδαπών στη νήσο Παναγιά Οινουσσών. Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο περισυνέλεξε τριάντα δύο αλλοδαπούς (10 άντρες, 7 γυναίκες, 15 ανήλικους) και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί παραδόθηκαν στο ΚΕΔΝ της Χίου για καταγραφή και ταυτοποίηση.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Οινουσσών.

Πηγή: skai.gr

