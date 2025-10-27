Με συγκίνηση και σεβασμό η Θεσσαλονίκη τίμησε σήμερα Δευτέρα τη μνήμη του αείμνηστου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Ρέντη.

Η πόλη απέδωσε φόρο τιμής με την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του, η οποία πλέον κοσμεί το πάρκο που φέρει το όνομά του στην πλατεία Σιντριβανίου, στο κέντρο της πόλης, μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης και Καμβουνίων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:15 το απόγευμα και σηματοδότησε την αναγνώριση της θυσίας του Γιώργου Λυγγερίδη, με τον Αθανάσιο Λυγγερίδη, συγγενή του αδικοχαμένου αστυνομικού, να απευθύνει σύντομο λόγο μνήμης, θυμίζοντας την προσφορά και την αφοσίωσή του στην υπηρεσία και την κοινωνία.

Η μητέρα του Λυγγερίδη βαθιά συγκινημένη δήλωσε, πως υπάρχουν «ανάμεικτα συναισθήματα… Λύπη που μας κατακλύζει εδώ και δύο χρόνια και από την άλλη αισθανόμαστε τόση υπερηφάνεια για αυτό το παιδί. Νομίζω είναι ο πρώτος ένστολος που τοποθετείται σε ένα τόσο κεντρικό σημείο και μέρος της πόλης. Θα αποτελέσει μια αρχή ο Γιώργος. Όλος ο κόσμος να τον τιμήσει όπως του αρμόζει, να σταθούμε όλοι δίπλα σε αυτόν τον ήρωα», ανέφερε.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, τόνισε ότι το έργο θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης ως μόνιμο σύμβολο γενναιότητας, αυτοθυσίας, αφοσίωσης, σεβασμού και πίστης σε αρχές, ιδανικά και αξίες. Όπως επισήμανε, η ονομασία του πάρκου με το όνομα του Λυγγερίδη αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής προς τον ίδιο και τη θυσία του.

«Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να δώσει το όνομα του Ήρωα σε αυτό το πάρκο είναι η ελάχιστη αναγνώριση προς τον Γιώργο Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε εν ώρα καθήκοντος, αλλά και προς τη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο χώρος αυτός προορίζεται να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τους πολίτες και να αφυπνίσει συνειδήσεις, υπενθυμίζοντας το ηρωικό παράδειγμα του αστυνομικού.

Παρόντες ήταν επίσης η μητέρα και ο πατέρας του Λυγγερίδη, η ηγεσία της αστυνομίας, η διμοιρία στην οποία υπηρετούσε, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων των αστυνομικών.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, σε μια στιγμή συλλογικής μνήμης και τιμής για έναν άνθρωπο που πλήρωσε με τη ζωή του την αφοσίωσή του στο καθήκον.

