Του Μάκη Συνοδινού
Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 70χρονη η οποία χωρίς λόγο και αφορμή δέχτηκε πέτρα στο κεφάλι από 38χρονο.
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στη 2η μαρίνα Γλυφάδας όταν ο 38χρονος ο οποίος - σύμφωνα πληροφορίες - αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα έριξε πέτρα στο κεφάλι της ηλικιωμένης.
Η 70χρονη μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Ασκληπιείο Βούλας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο δράστης αν και τράπηκε σε φυγή εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ όπου και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr ο δράστης έχει «πλούσιο» παρελθόν καθώς έχει αποδράσει ούτε μία ούτε δύο αλλά δεκαοχτώ φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.
