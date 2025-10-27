Του Μάκη Συνοδινού

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 70χρονη η οποία χωρίς λόγο και αφορμή δέχτηκε πέτρα στο κεφάλι από 38χρονο.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στη 2η μαρίνα Γλυφάδας όταν ο 38χρονος ο οποίος - σύμφωνα πληροφορίες - αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα έριξε πέτρα στο κεφάλι της ηλικιωμένης.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Ασκληπιείο Βούλας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης αν και τράπηκε σε φυγή εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ όπου και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr ο δράστης έχει «πλούσιο» παρελθόν καθώς έχει αποδράσει ούτε μία ούτε δύο αλλά δεκαοχτώ φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Πηγή: skai.gr

