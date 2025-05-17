Κάλυμνος: Το νησί που «σκαρφάλωσε» ψηλά στον τουριστικό χάρτη και διατηρεί σεζόν 10 μηνών

Μπορεί η τουριστική περίοδος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να ξεκινά παραδοσιακά το Πάσχα και να τελειώνει με τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου, ωστόσο στην Κάλυμνο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Με αιχμή του δόρατος την αναρρίχηση, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, το νησί έχει πια επισκεψιμότητα σχεδόν όλο τον χρόνο.

Η Κάλυμνος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, αξιοποιώντας στο έπακρο το βασικό της συγκριτικό πλεονέκτημα: τους μοναδικούς βράχους της. Ένα νησί που έχει χτίσει τη φήμη του ως παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης, προσελκύοντας επισκέπτες από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο.

Αλιευτικό καΐκι στη θάλασσα της Καλύμνου με φόντο γραφικό νησάκι στο ηλιοβασίλεμα.

Όπως τονίζει η αντιδήμαρχος Τουρισμού και Απόδημων, Καλλιόπη Κουτούζη, «η Κάλυμνος είναι το νησί που ζει τον τουρισμό αλλιώς. Είμαστε ο νούμερο 1 προορισμός στην Ευρώπη για αναρρίχηση και έχουμε αναπτύξει σταθερά αυτή τη μορφή τουρισμού εδώ και 30 χρόνια ενώ τα τελευταία χρόνια χάρη στην προβολή που έχει γίνει, έγινε ακόμη πιο γνωστή. Μην ξεχνάμε πως η αναρρίχηση είναι πλέον και Ολυμπιακό άθλημα». Η ίδια υπογραμμίζει πως «η αναρρίχηση, η κατάδυση και η πεζοπορία φέρνουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ειδικά σε περιόδους που άλλοι τουριστικοί προορισμοί είναι πιο ήσυχοι».

Η Κάλυμνος, εκτός από αναρριχητικός παράδεισος, είναι γνωστή εδώ και αιώνες για τη σπογγαλιεία της. «Τα σφουγγάρια έκαναν γνωστή την Κάλυμνο σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν οικογένειες που ζουν από τη σπογγαλιεία, είτε μέσω της αλιείας είτε μέσω της μεταποίησης και της πώλησης στους χονδρέμπορους. Το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται στην Ευρώπη και την Ασία». Όπως αναφέρει, στόχος του Δήμου είναι να αναπτυχθεί και ο αλιευτικός τουρισμός, με τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου και τη διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων που θα συνεχίζουν την ιστορία και την παράδοση του νησιού.

Η Κάλυμνος διαθέτει τέσσερις σχολές εκμάθησης καταδύσεων και τη μοναδική επαγγελματική σχολή δυτών στην Ελλάδα. «Η σχέση μας με τη θάλασσα είναι ζωντανή και πολυεπίπεδη», επισημαίνει.

Ηλιοβασίλεμα σε παραλία της Καλύμνου με ομπρέλες, ξαπλώστρες και γαλάζια νερά.

Η τουριστική περίοδος στην Κάλυμνο ξεκινάει τον Φεβρουάριο και φτάνει μέχρι τον Νοέμβριο, με τον Οκτώβριο να είναι, όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, «πιο τουριστικός ακόμα και από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο». Και εξηγεί: «Αυτό οφείλεται στην αναρρίχηση, την κατάδυση και την πεζοπορία που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ειδικά σε περιόδους χαμηλότερης θερμοκρασίας».

Η ίδια επισημαίνει ότι η Κάλυμνος προσφέρει slow και leisure tourism. «Έχουμε τα πάντα – νυχτερινή ζωή, καταστήματα, αλλά χωρίς υπερτουρισμό. Αυτό είναι και το πλεονέκτημά μας. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει αυθεντικές εμπειρίες χωρίς πίεση».

Με πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους και 12.000 διαθέσιμες κλίνες, η Κάλυμνος καλύπτει άνετα τις ανάγκες των επισκεπτών της. Οι τιμές παραμένουν λογικές όλη τη χρονιά και μέχρι το τέλος Ιουνίου μπορεί κανείς να βρει εύκολα κατάλυμα.

Σχετικά με μια ακόμη μορφή τουρισμού, αυτή του θρησκευτικού, η κ.Κουτούζη αναφέρει: «Έχουμε σημαντικά σημεία προσκυνηματικού ενδιαφέροντος, με κορυφαίο το μοναστήρι του Αγίου Σάββα, που δεσπόζει πάνω από το λιμάνι».

Η προσβασιμότητα του νησιού είναι επίσης σημαντικό πλεονέκτημα. «Έχουμε έξι αεροπορικές συνδέσεις την εβδομάδα με την Αθήνα το καλοκαίρι, καθώς και μια επιπλέον πτήση – γνωστή ως “τρενάκι” – που εξυπηρετεί τη γραμμή Αθήνα-Αστυπάλαια-Λέρος-Κως-Κάλυμνος». Υπάρχει επίσης ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά 6 φορές την εβδομάδα και σύνδεση με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. «Από την Κω, που έχει διεθνές αεροδρόμιο, φτάνεις σε μισή ώρα στην Κάλυμνο μέσω του Μαστιχαρίου – ενός ψαροχωριού με συχνά δρομολόγια προς το νησί μας», εξηγεί.

Η Κάλυμνος έχει τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου – Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Αμερική, αλλά και από Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες. «Τους προσελκύουν η αναρρίχηση, η θάλασσα και η αυθεντικότητα. Έχουμε και μαρίνα, που υποστηρίζει τον θαλάσσιο τουρισμό», αναφέρει.

Ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο για την Κάλυμνο είναι οι απόδημοι. «Η Κάλυμνος είναι «ναυτομάνα». Όπου κι αν ταξιδέψεις, θα βρεις έναν Καλύμνιο ναυτικό. Αν υπολογίσουμε μέχρι και 3η ή 4η γενιά, οι απόδημοι ξεπερνούν τις 50.000», σημειώνει.

Η Καλλιόπη Κουτούζη υπενθυμίζει ότι «στο Tarpon Springs της Φλόριντα, που είναι αδελφοποιημένη πόλη με την Κάλυμνο, είχαμε Καλύμνιο δήμαρχο, τον Χρυσόστομο (Κρις) Αλαχούζο. Ήταν ο πρώτος δήμαρχος ελληνικής καταγωγής στην πόλη, γεννημένος στην Κάλυμνο, που μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε ηλικία 11 ετών».

«Στην Αυστραλία, στο Ντάργουιν, ζουν περίπου 10.000 Δωδεκανήσιοι, οι περισσότεροι Καλύμνιοι», προσθέτει. «Κάθε Ιούλιο και Αύγουστο έρχονται απόδημοι στο νησί, που μιλούν τα παλιά Καλυμνικά και τα Ελληνικά με προφορά, μένουν σε δικά τους σπίτια που έχουν ανακαινίσει, και φέρνουν μαζί τους φίλους και οικογένειες. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας».

Παρά τα μέχρι τώρα καλά αποτελέσματα όμως, οι Καλύμνοι δεν εφησυχάζουν, όπως επισημαίνει η αντιδήμαρχος, αναφερόμενη σε μια σημαντική δράση που δρομολογείται: «Από τις 16 ως τις 19 Οκτωβρίου σχεδιάζουμε τη διοργάνωση διεθνούς αναρριχητικού φεστιβάλ, που είχε διακοπεί λόγω πανδημίας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τον φυσικό μας πλούτο και να ενισχύουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού».

Όπως λέει η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Απόδημων του Δήμου Καλυμνίων, Καλλιόπη Κουτούζη, «η Κάλυμνος είναι το νησί που ενσωματώνει την αυθεντικότητα με την περιπέτεια και την παράδοση με τη βιωσιμότητα». Για αυτό και στην έκθεση Green Expo που θα πραγματοποιηθεί 28-31 Μαΐου στην Αθήνα, η Κάλυμνος θα έχει δυναμική παρουσία ως τιμώμενος δήμος και προορισμός εναλλακτικού τουρισμού, με πλούσια φυσική ομορφιά, ιστορία και ιδιαίτερες δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

