Ένταση επικράτησε την Τρίτη στη δικαστική αίθουσα στην υπόθεση αναγνώρισης του ελαφρυντικού του προτέρου συννόμου βίου στον Επαμεινώνδα Κορκονέα, 15 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η δίκη αναβλήθηκε από τον Άρειο Πάγο για τις 9 Ιανουαρίου 2024.

Για «μεθοδεύσεις απόπειρας φίμωσης» μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπουλου, καταγγέλλοντας ότι δεν της επιτράπηκε η ανάπτυξη των ισχυρισμών της, καθώς κατά τις αγορεύσεις της η πρόεδρος προχωρούσε σε συνεχείς διακοπές.

Αποκορύφωμα ήταν η δήλωση πρόθεσης αποχής για λόγους ευπρέπειας από την πλευρά της προέδρου, με τον αντεισαγγελέα να προτείνει την αναβολή της υπόθεσης. «Μεθόδευση έκβασης της δίκης προς όφελος του κατηγορούμενου» κατήγγειλε η πλευρά της οικογένειας Γρηγορόπουλου. Τελικά, το δικαστήριο ανέβαλε για τος 9 Ιανουαρίου του 2024. «Εξυπηρετείτε τον Κορκονέα» κατήγγειλε η υποστηρίζουσα την κατηγορία, λέγοντας πως δικονομικά θα έπρεπε να συνεχίσει η διαδικασία με νέα πρόεδρο και όχι να αναβληθεί.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπουλου, μαζί με τη Τζίνα Τσαλικιάν, μητέρα του Αλ. Γρηγορόπουλου, βρέθηκαν ενώπιον του Στ’ τμήματος του Αρείου Πάγου, προκειμένου για δεύτερη φορά να αντικρούσουν το σκεπτικό του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, με το οποίο αφέθηκε ξανά ελεύθερος ο Επαμ. Κορκονέας. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ένταση, εξαιτίας της απόφασης της προέδρου να μην προχωρήσει σε ολιγόλεπτη διακοπή προκειμένου να προσέλθει στη δικαστική αίθουσα η Τζίνα Τσαλικιάν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αυτό που είναι ευκρινές, είναι ότι η δικαιοσύνη έχει παίξει με την οικογένεια» υποστήριξε η πληρεξούσιος δικηγορος μόλις έλαβε το λόγο, ζητώντας να συγκροτηθεί το δικαστήριο «από αμερόληπτους δικαστές». Στρεφόμενη προς το δικαστήριο είπε: «η συμπεριφορά σας είναι ακραία μεροληπτική και παίζετε με το γεγονός ότι η οικογένεια θέλει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτή η μάνα που κάθε φορά μαζεύει τις δυνάμεις της για να εμφανιστεί μπροστά στους εκπροσώπους της δικαιοσύνης, περιμένει την αμετάκλητη απόφαση».

Οι διακοπές της προέδρου την ώρα που οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας επιχειρούσαν να αναπτύξουν την προσφυγή τους, προκάλεσαν νέες αντιδράσεις:

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο νηφάλιος και αμερόληπτος δικαστής ακούει, δε διακόπτει.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαπράττετε βαρύτατη παρεμπόδιση στο έργο του συνηγόρου. Αυτό θέλετε; Έδρα να κάνει bullying σε δικηγόρους; Αυτή η μανα 15 χρόνια περιμένει την αμετάκλητη δικαίωση. Από την πρώτη δίκη και μετά παρεμποδίζεται. Προφανώς σας έχουν ενοχλήσει για να μην ασχοληθείτε. Εσείς θα πείτε ποιος σας έχει ενοχλήσει…. Ένα 15χρονο παιδί έπεσε νεκρό με σφαίρα στην καρδιά. Γιατί αστυνομικός του ελληνικού κράτους οπλοφορώντας το σκότωσε με σφαίρα στην καρδιά Σάββατο βράδυ στη γιορτή του φίλου του. Μεροληπτείτε, δε θα έπρεπε να προέδρευετε. Προσφεύγω στο δικαστήριο, επί σαράντα λεπτά η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας προσπαθεί να αναπτύξει τις θέσεις της και κατά ριπάς διακόπτετε.

Η πρόεδρος διέκοψε τη διαδικασία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά καθώς δεν είχε ολοκλήρωση την τοποθέτησή της. Με την έναρξη της διαδικασίας και παρά τις αντιδράσεις της οικογένειας Γρηγορόπουλου αφού -όπως επισημάνθηκε- δεν είχε ολοκληρώσει την προσφυγή της, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Β. Παπαδάς, προχώρησε στην εισήγηση του και αναφέρθηκε στο αίτημα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, προτείνοντας την απόρριψή του.

«Η ελληνική έννομη τάξη ως προς τα ελαφρυντικά που καθορίζουν το ύψος της ποινής, επιτρέπει στον υποστηρίζοντα την κατηγορία να έχει λόγο; Η Ολομέλεια είπε όχι. Εδώ ακούγονται τα αντεπιχειρήματα. Θα ήταν αντικείμενο έρευνας αν είχε συμπεριληφθεί ως λόγος αναίρεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πράγμα που δεν έγινε» ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός, εξηγώντας πως για αυτό το λόγο ήταν «αλυσιτελής η αναμονή της κυρίας που είχε τον μεγάλο πόνο που έχασε το παιδί της».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπουλου κατήγγειλε «δικονομική λαθροχειρία» και «μεθοδεύσεις απόπειρας φίμωσης». Για ακόμα μία φορά, η πρόεδρος της έδρας έδωσε το λόγο στην υπεράσπιση προτού η πλευρά της οικογένειας ολοκληρώσει την αγόρευση της, με αποτέλεσμα να επικρατήσει νέα ένταση που οδήγησε σε ακόμα μία διακοπή.

Εν συνεχεία, η πρόεδρος της έδρας δήλωσε ότι προτίθεται να απέχει για λόγους ευπρέπειας, εξαιτίας των όσων ακούστηκαν σε βάρος της, ενώ ο αντεισαγγελέας του ΑΠ ζήτησε «υποχρεωτικά την αναβολή της συζήτησης».

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος υποστήριξε ότι πρόκειται για «μεθόδευση έκβασης της δίκης προς όφελος του κατηγορούμενου. Άλλοι δυο μήνες χωρίς φυλακή για το καταδικασμένο για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο». Τόνισε ότι «πρόθεση να υποβάλω δήλωση δεν υπάρχει δικονομικά. Φαλκιδεύεται η αρχή της δίκαιης δίκης. Μετατρέπεται η προσωπική θέληση σε αυθαίρετη απόφαση και μάλιστα σε μια υπόθεση κραυγαλέας ιστορικότητας. Αυτή είναι η έννοια του κράτους δικαίου; Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.