Της Έλενας Γαλάρη

Απάτη σε βάρος αμερικανικής κλινικής ύψους 4,5 εκατ. ευρώ μέσω τεχνητής νοημοσύνης μπλόκαρε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ένας Ευρωπαίος, ο οποίος είχε ιδρύσει εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να πείσει την προϊσταμένη του λογιστηρίου της αμερικανικής κλινικής να του καταβάλει το ποσό των 4,5 εκ ευρώ λέγοντάς της ότι είναι ο προϊστάμενός της.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε υποψίες και λίγο αργότερα προέκυψε ότι επιτήδειοι εξαπάτησαν τη λογίστρια μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που μιμήθηκε τη φωνή του CEO.

Άμεσα το FBI έδωσε διεθνές σήμα στις διωκτικές και ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και στις ελληνικές, ζητώντας τη συνδρομή της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η οποία κατάφερε να εντοπίσει το ποσό σε μονοπρόσωπη εταιρεία της Θεσσαλονίκης που ανήκει σε αλλοδαπό πρόσωπο, το οποίο και δέσμευσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.