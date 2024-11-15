Την ενοχή του 39χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 25χρονου οικιακού βοηθού από την Σρι Λάνκα, η σορός του οποίου βρέθηκε, τον Φεβρουάριο του 2013, να επιπλέει στην πισίνα της πολυτελούς οικίας όπου εργαζόταν, στην περιοχή των Ελαιώνων Θεσσαλονίκης, εισηγήθηκε προς τους δικαστές του Πενταμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης ο εισαγγελέας της Έδρας.

Αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και αποδομώντας τα υπερασπιστικά επιχειρήματα του κατηγορουμένου -στρατιώτη τότε- ο εισαγγελέας του Στρατοδικείου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 39χρονος (σήμερα) στραγγάλισε το θύμα και το έριξε στην πισίνα επιχειρώντας να φανεί ότι επρόκειτο για πνιγμό. «Έστησε ένα ψεύτικο άλλοθι», ανέφερε -μεταξύ άλλων- για τον φερόμενο δράστη, ενώ ως προς το κίνητρό του είπε ότι αυτό δεν ήταν εκ των προτέρων η δολοφονία, αλλά η σεξουαλική συνεύρεση με το θύμα και το φονικό πιθανότατα προϊόν της άρνησής του 25χρονου να υποκύψει στις ορέξεις του.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας διαπίστωσε «κραυγαλέες παραλείψεις» στην αστυνομική έρευνα, εστιάζοντας στο ότι δεν κατασχέθηκε όλο το σώμα του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, παρά μόνο έγινε εξαγωγή παλιών αρχείων της συσκευής. Επιπλέον, αναφορικά με τα ρούχα του παθόντα, ο ίδιος επισήμανε ότι «τα μάζεψαν, τα έκαναν ένα κουβάρι και τα έβαλαν σε μία μαύρη σακούλα», παράλειψη, που κατά την εισαγγελική πρόταση, οδήγησε εν τέλει στην αδυναμία αξιοποίησής τους για τυχόν ανεύρεση βιολογικού υλικού.

Ως προς τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι κατά την επίμαχη ώρα βρισκόταν σε ίντερνετ - καφέ, παίζοντας πόκερ, ο εισαγγελέας αξιολογώντας το υλικό που προσκομίστηκε από τις κάμερες της επιχείρησης, ανέφερε ότι «δεν δύναται να εξαχθεί ασφαλές εργαστηριακό συμπέρασμα για το εάν ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα» κατά την επίμαχη ώρα.

Σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο 39χρονος στην απολογία του ότι το θύμα δολοφονήθηκε από άλλο πρόσωπο κι ότι ενδεχομένως ήταν «κάπου μπλεγμένος», ο εισαγγελέας απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Ήταν μικρό χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Είχε βγει τρεις φορές από το σπίτι... Είναι απορίας άξιο πώς θα μπορούσε να εισέλθει τρίτο πρόσωπο στο σπίτι το οποίο ήταν καλά φυλαγμένο χωρίς να αφήσει ίχνη παραβίασης», τόνισε κατά την αγόρευσή του, που διήρκεσε μία ώρα.

Δεν απέκλεισε την εμπλοκή συνεργού, πλην όμως κάτι τέτοιο, όπως είπε, δεν προέκυψε από την έρευνα, ενώ αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του κατηγορούμενου, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, όπου -σύμφωνα με μαρτυρίες- ήταν αμίλητος, άκεφος και απόμακρος.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

