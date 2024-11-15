Η σφοδρή κακοκαιρία «Alexandros» χτύπησε την Αττική με την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές.

Αναγνώστρια του skai.gr έστειλε φωτογραφίες από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως ήταν, μετά από μια ήπια σχετικά βροχόπτωση (15/11/24, ώρα 14.30). Είναι το τμήμα μεταξύ Λ. Καλαμακίου και Κανάρη, το ρεύμα προς Πειραιά.

Όπως σημείωσε η αναγνώστρια : «Τα νερά δεν είναι μόνο όμβρια, είναι βοθρολύματα. Βιώνουμε αυτή την κατάσταση για περισσότερα από 25 χρόνια, χωρίς καμία ουσιαστική ενέργεια εκ μέρους του Δήμου, της ΕΥΔΑΠ ή κάποιου άλλου φορέα.»

Από σήμερα Παρασκευή (15/11) και ως αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/11) ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Alexandros».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν κλήσεις. Δημιουργήθηκε χάος στους δρόμους, λόγω της εισροής υδάτων με αποτέλεσμα την πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ακολουθεί βίντεο από το Νέο Φάληρο στη διασταύρωση Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια καθώς και τα βορειοανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Παρόλα αυτά και στην υπόλοιπη χώρα οι καταιγίδες θα παρουσιάζουν μεγάλη ραγδαιότητα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή 15-11-2024

α. Από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το βράδυ.

στο Ιόνιο. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το βράδυ. β. Από τις μεσημβρινές ώρε ς στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και βόρειο Πελοπόννησο. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το βράδυ.

ς στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και βόρειο Πελοπόννησο. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το βράδυ. γ. Από αργά το απόγευμα (μετά τις 18:00 τοπική) στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Το Σάββατο 16-11-2024

α. Μέχρι αργά το απόγευμα (18:00) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά και μέχρι τις βραδινές ώρες (21:00) στην Εύβοια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λαρίσης, ν. Μαγνησίας) τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και πρόσκαιρα στα βορειοανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς (ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας).

β. Από τις πρωινές ώρες (02:00) μέχρι τις βραδινές ώρες (20:00) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

γ. Μέχρι τις πρωινές ώρες (05:00) στις Κυκλάδες.

δ. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι τη νύχτα (18:00 - 24:00) στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Β. Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με ριπαίους 9 μποφόρ αναμένεται να επικρατήσουν στο βόρειο Αιγαίο από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (15-11-2024) μέχρι τη νύχτα του Σαββάτου (16-11-2024). Ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα πνέουν και στο κεντρικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (16-11-2024).

Συνεπώς, τίθεται σε εφαρμογή τo επιχειρησιακό σχέδιο, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων.:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Πηγή: skai.gr

