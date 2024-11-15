Ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με ελαφρά εγκαύματα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εστιατόριο στην περιοχή της Ξηροκρήνης, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά σύμφωνα με το thefestival εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 13:00 σε κατάστημα επί της οδού Χαλκοκονδύλη και επεκτάθηκε και σε πρασιά που βρίσκεται στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα καθώς και όχημα άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο.

Πηγή: skai.gr

