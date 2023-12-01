Hράκλειο: Ανακατάληψη του κτιρίου του «Ευαγγελισμού»

Ανακατάληψη του κτιρίου του «Ευαγγελισμού» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής από ομάδα αντιεξουσιαστών.

Πληροφορίες του creta24.gr, αναφέρουν ότι oμάδα περίπου 30 με 50 άτομα εισέβαλε στο κτίριο και βρίσκονται μέσα και μπροστά από αυτό.

Μάλιστα ορισμένοι ανέβηκαν μέχρι την ταράτσα του «Ευαγγελισμού», απ’ όπου κρέμασαν πανό στην πρόσοψη του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται ίοτι από την εκκένωση της κατάληψης, στις 30 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα το κτίριο είχε σφραγιστεί και φυλάσσονταν με περιπολίες στους γύρω δρόμους διμοιρίας τις πρωινές ώρες και ειδικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. τις απογευματινές. Ωστόσο, σύμφωνα με το cretalive.gr η συνέχιση της φύλαξης του κτιρίου δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι η ΕΛ.ΑΣ χαλάρωσε τα μέτρα μέχρι που πήρε εντολή να προχωρήσει στην εκκένωση του κτιρίου.

Πηγή: skai.gr

