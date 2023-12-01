Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται γυναίκα που νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα από φέρι μποτ στο Πέραμα.

Η γυναίκα ήταν επιβάτης του φέρι που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πέραμα-Σαλαμίνα και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από στελέχη του λιμενικού, έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η γυναίκα περισυνελέγη από λάντζα και μεταφέρθηκε στη στεριά όπου ασθενοφόρο την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

