Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα από φέρι μποτ στο Πέραμα - Νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Η γυναίκα ήταν επιβάτης του φέρι που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πέραμα-Σαλαμίνα και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από στελέχη του λιμενικού, έπεσε στη θάλασσα

Θριάσιο

Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται γυναίκα που νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα από φέρι μποτ στο Πέραμα.

Η γυναίκα ήταν επιβάτης του φέρι που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πέραμα-Σαλαμίνα και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από στελέχη του λιμενικού, έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η γυναίκα περισυνελέγη από λάντζα και μεταφέρθηκε στη στεριά όπου ασθενοφόρο την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θριάσιο Πέραμα Πτώση Θάλασσα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark