Hellenic Train: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό

Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ και ο Γιάννης Σουλιώτης από τη στιγμή που ο βομβιστής τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία της Hellenic Train.

Πρόκειται για ένα μόνο από τα βίντεο, που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές και είναι από κάμερα ασφαλείας, που λειτουργεί στο σημείο της έκρηξης και το οποίο έχει καταγράψει με μεγάλη ευκρίνεια την κίνηση όχι ενός, αλλά δύο βομβιστών, που έφεραν σε πέρας την επίθεση.

Χαμηλά στο βίντεο φαίνεται ο πρώτος δράστης, ο οποίος φοράει ιατρική μάσκα και γυαλιά, φτάνει σε μία κολόνα φωτισμού και ασφαλίζει το σακίδιο με τη βόμβα χρησιμοποιώντας ένα λουκέτο, πριν επιστρέψει και κινηθεί εσπευσμένα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρά τον γοργό ρυθμό, οι κινήσεις εκτελούνται με ψυχραιμία, για να μη γεννηθούν υποψίες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην αρχή του βίντεο, στο πάνω μέρος της οθόνης μπορούμε να διακρίνουμε ένα δεύτερο άτομο, που φαίνεται να διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. Ακολουθεί τον βομβιστή και προσποιείται ότι μιλάει στο τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται ότι έκρηξη βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στη λεωφόρο Συγγρού σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα, με το οποίο δόθηκε διορία 40 λεπτών για την έκρηξη. Το τηλεφώνημα για τη βόμβα έγινε στις 20:53 το βράδυ και η έκρηξη σημειώθηκε στις 21:30, σχεδόν 40 λεπτά αργότερα.

Η οργάνωση «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ανέλαβε το μεσημέρι της Κυριακής την ευθύνη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία Hellenic Train.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής είναι τρία άτομα που κινούνται στον αντιεξουσιατικό χώρο, ενώ οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει το πρόσωπο συνεργού του βομβιστή.

