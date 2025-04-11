'Εκρηξη βόμβας έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στη λεωφόρο Συγγρού σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα, με το οποίο δόθηκε διορία 40 λεπτών για την έκρηξη.

Αμέσως οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού και στα δύο ρεύματα, από την Αθανάσιου Διάκου έως την Καλιρρόης.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ώστε να πραγματοποιήσουν έλεγχο.

Το τηλεφώνημα για τη βόμβα έγινε στις 20:53 το βράδυ και η έκρηξη σημειώθηκε στις 21:30, σχεδόν 40 λεπτά αργότερα.

Τα ΤΕΕΜ της αστυνομίας εντόπισαν το αντικείμενο στο οποίο είχε τοποθετηθεί η βόμβα και συγκεκριμένα ήταν σε ένα σακίδιο, κρεμασμένο σε σκούτερ χωρίς πινακίδες, έξω από τα γραφεία της Hellenic Train.

Οι πυροτεχνουργοί δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη καθώς ο μηχανισμός εξερράγη στο χρόνο που είχε αναφερθεί στο προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

Δείτε φωτογραφίες από την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί έλεγχο και τους πυροτεχνουργούς:

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχουν τραυματισμοί ενώ δεν έχει γίνει γνωστό τι ζημιές προκάλεσε η έκρηξη καθώς η περιοχή είναι αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών .

Στο σημείο έχουν σπεύσει και 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.