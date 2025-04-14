Χειροπέδες στον οδηγό του φορτηγού οχήματος που συγκρούστηκε με συρμό του Προαστιακού το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (14/04) στη Χαλκίδα, πέρασε η Αστυνομία. Το συμβάν έλαβε χώρα στο Βαθύ Αυλίδας στο ύψος των Ναυπηγείων.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να παραβίασε την μπάρα την ώρα που εκείνη έκλεινε, όπως επίσης και τον ερυθρό σηματοδότη.

Στο σημείο λειτουργεί αυτόματη μπάρα ισόπεδης διάβασης με προειδοποιητικά ηχοφωτεινά σήματα.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1543 που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Χαλκίδα προς Αθήνα, φρέναρε εγκαίρως αποσοβώντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, έχουν καταγραφεί μόνο μικρές υλικές φθορές στο πλάι της μηχανής της αμαξοστοιχίας, η οποία ακούμπησε οριακά το πίσω μέρος του φορτηγού οχήματος.

